Martes, 13 de Enero 2026
Proyecciones del Banco Mundial para la economía argentina: impacto en el futuro cercano
Economía

Proyecciones del Banco Mundial para la economía argentina: impacto en el futuro cercano

El Banco Mundial proyecta un crecimiento del 4% para Argentina en 2026 y 2027, influenciado por la incertidumbre política. Este contexto afecta la demanda interna y podría ralentizar el desarrollo económico del país.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La actividad económica en Argentina cerraría el año 2025 con un crecimiento del 4,6%, aunque se espera que este ritmo se modere al 4% en 2026 y se mantenga en 2027, según el último informe del Banco Mundial. Este pronóstico se ve afectado por la incertidumbre política relacionada con el calendario electoral del país, que podría impactar en la demanda interna.

El informe también destaca que Argentina se posicionará entre las economías de mayor expansión en América Latina, junto a Panamá y República Dominicana. A nivel global, se prevé un crecimiento de solo 2,6% para la economía mundial en 2026, con un leve aumento del 2,7% proyectado para 2027.

El Banco Mundial advirtió sobre el impacto de las tensiones comerciales y la incertidumbre política en las perspectivas económicas, lo que podría afectar la confianza empresarial y la inversión en países emergentes. Además, se subraya la importancia de reforzar el apoyo financiero a las naciones más vulnerables.

Publicidad
Etiquetas: argentina economía banco mundial proyecciones crecimiento latinoamérica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

464 articles →

Artículos relacionados

El empleo en el sector vitivinícola en riesgo por la crisis económica nacional

Consumo en picada: ventas minoristas caen un 5,2% y marcan un fin de año complicado

Impacto en el empleo: despidos en Mercado Libre generan preocupación entre trabajadores
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar