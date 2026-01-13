Proyecciones del Banco Mundial para la economía argentina: impacto en el futuro cercano

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La actividad económica en Argentina cerraría el año 2025 con un crecimiento del 4,6%, aunque se espera que este ritmo se modere al 4% en 2026 y se mantenga en 2027, según el último informe del Banco Mundial. Este pronóstico se ve afectado por la incertidumbre política relacionada con el calendario electoral del país, que podría impactar en la demanda interna.

El informe también destaca que Argentina se posicionará entre las economías de mayor expansión en América Latina, junto a Panamá y República Dominicana. A nivel global, se prevé un crecimiento de solo 2,6% para la economía mundial en 2026, con un leve aumento del 2,7% proyectado para 2027.

El Banco Mundial advirtió sobre el impacto de las tensiones comerciales y la incertidumbre política en las perspectivas económicas, lo que podría afectar la confianza empresarial y la inversión en países emergentes. Además, se subraya la importancia de reforzar el apoyo financiero a las naciones más vulnerables.