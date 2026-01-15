Spotorno advierte sobre los riesgos de la devaluación continua en la economía argentina.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El economista Spotorno realizó una crítica contundente hacia el Gobierno, señalando que se basa en medidas transitorias que no logran resolver los problemas económicos de fondo. Según su análisis, la situación actual es insostenible y se requiere de reformas estructurales para lograr un equilibrio en la macroeconomía.

Además, Spotorno enfatizó que la constante devaluación del peso afecta gravemente la economía, sugiriendo que sin cambios significativos, no se puede vislumbrar un futuro optimista. La falta de un plan claro podría profundizar la crisis económica del país.