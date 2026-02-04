Arabia Saudita impulsa una iniciativa única al otorgar pasaportes a camellos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita ha anunciado la creación de un pasaporte para camellos, con el objetivo de mejorar la productividad y eficiencia del sector. Esta iniciativa también busca establecer una base de datos confiable sobre estos animales, que son fundamentales en la vida de la península arábiga.

El pasaporte, que presenta un diseño verde con el escudo del país y una imagen dorada de un camello, regulará el intercambio y transporte de estos animales, asegurando la documentación oficial y protegiendo los derechos de los propietarios. Según la cadena estatal Al Ekhbariya, esta medida facilitará las operaciones de venta y comercio.

En 2024, el gobierno saudí estimó que existían aproximadamente 2,2 millones de camellos en el reino, que han sido un medio de transporte crucial y un símbolo de estatus para sus propietarios. Además, el país organiza concursos de belleza de camellos, donde se invierten grandes sumas de dinero en la participación de estos animales, a pesar de los esfuerzos recientes para combatir las modificaciones estéticas.