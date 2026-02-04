Resumen de las principales noticias internacionales de la semana.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Militares y guardias nacionales en Sinaloa están realizando intensas operaciones para localizar a 10 mineros desaparecidos. La búsqueda se lleva a cabo por aire y tierra, tras un incremento en los esfuerzos del Ejército mexicano.

En paralelo, México ha llegado a un acuerdo con EE.UU. para saldar su deuda de agua, conforme al Tratado de Aguas de 1944. Este compromiso busca asegurar el cumplimiento de los términos establecidos en el tratado bilateral.

La situación de los inmigrantes también se ha visto afectada, ya que se reporta que están enviando menos remesas a México debido a la incertidumbre sobre su estadía en EE.UU..

Por otro lado, el expresidente Trump compartió su entusiasmo por Colombia tras su reciente reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca, donde ambos líderes expresaron satisfacción con los resultados del encuentro.