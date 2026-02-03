Tragedia en Brasil: al menos 15 fallecidos en volcadura de micro turístico

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un trágico accidente de autobús en Brasil dejó al menos 15 muertos y varios heridos en la mañana del martes en la ruta estadual AL-220, en el municipio de Sao José da Tapera, estado de Alagoas. El autobús, que transportaba aproximadamente 60 personas, volcó mientras regresaba de una peregrinación en Ceará.

Las víctimas fatales incluyen siete mujeres, cinco hombres y tres niños, según informó el Gobierno de Alagoas. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Testigos señalaron que la mayoría de los afectados participó en la Romería de Nuestra Señora de las Candelas, en Juazeiro do Norte.

Las autoridades, incluyendo Bomberos y personal estatal, llevaron a cabo las labores de rescate, mientras que la Policía Civil abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, declaró un luto oficial de tres días por las víctimas y está supervisando el apoyo a los afectados.