Bachelet recibe apoyo de Brasil, México y Chile en su candidatura a la ONU

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue presentada como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas en un evento oficial en Santiago. La candidatura cuenta con el apoyo de Brasil y México, y competirá con Rafael Grossi, promovido por el gobierno argentino de Javier Milei.

El anuncio se realizó en el Palacio de La Moneda por el presidente Gabriel Boric, quien destacó la experiencia de Bachelet en el ámbito internacional y su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Boric enfatizó que su trayectoria la posiciona como un consenso para liderar la ONU en un contexto de crisis global.

La presentación de la candidatura fue respaldada por el canciller chileno Alberto van Klaveren y otros representantes diplomáticos, lo que refleja un esfuerzo conjunto para fortalecer el multilateralismo en América Latina. Bachelet consideró su postulación como una “candidatura de Estado”, subrayando la importancia de la cooperación regional ante los desafíos internacionales actuales.

La competencia por el liderazgo de la ONU entre Bachelet y Grossi resalta la diversidad de postulaciones, donde Grossi se destaca por su perfil técnico como actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica.