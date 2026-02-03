Miércoles, 4 de Febrero 2026
Bachelet recibe apoyo de Brasil, México y Chile en su candidatura a la ONU
Internacional

Bachelet recibe apoyo de Brasil, México y Chile en su candidatura a la ONU

Michelle Bachelet fue presentada como candidata a la Secretaría General de la ONU, respaldada por Chile, Brasil y México, en un contexto de crisis global. Su postulación busca fortalecer la voz de América Latina ante desafíos internacionales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue presentada como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas en un evento oficial en Santiago. La candidatura cuenta con el apoyo de Brasil y México, y competirá con Rafael Grossi, promovido por el gobierno argentino de Javier Milei.

El anuncio se realizó en el Palacio de La Moneda por el presidente Gabriel Boric, quien destacó la experiencia de Bachelet en el ámbito internacional y su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Boric enfatizó que su trayectoria la posiciona como un consenso para liderar la ONU en un contexto de crisis global.

La presentación de la candidatura fue respaldada por el canciller chileno Alberto van Klaveren y otros representantes diplomáticos, lo que refleja un esfuerzo conjunto para fortalecer el multilateralismo en América Latina. Bachelet consideró su postulación como una “candidatura de Estado”, subrayando la importancia de la cooperación regional ante los desafíos internacionales actuales.

La competencia por el liderazgo de la ONU entre Bachelet y Grossi resalta la diversidad de postulaciones, donde Grossi se destaca por su perfil técnico como actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Etiquetas: chile política internacional candidatura michelle bachelet gabriel boric latinoamérica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1428 articles →

Artículos relacionados

Tragedia en Brasil: al menos 15 fallecidos en volcadura de micro turístico

La captura de Maduro: cambios significativos en Venezuela en el último mes

Argentina se mantiene al margen de los mercados internacionales pese a la reducción del riesgo país
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar