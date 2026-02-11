Familia del gendarme argentino detenido en Venezuela busca apoyo internacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La abogada Yalitza del Valle García, madre de la pareja de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, exigió su liberación durante una reunión de diputados oficialistas de la Asamblea Nacional. Gallo ha estado incomunicado por más de 430 días, lo que la familia considera una desaparición forzada.

Durante la ceremonia de apertura parlamentaria, García expuso cómo la detención de Gallo, quien viajaba con todos los documentos en regla, afectó a su familia. Fue arrestado sin explicaciones claras mientras se dirigía a Puerto La Cruz para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez, y su hijo. La abogada denunció que desde su captura no han tenido comunicación oficial ni acceso a defensa privada.

Además, García refutó las acusaciones que vinculan a Gallo con planes violentos contra el régimen de Venezuela, calificándolas de "completamente falsas". Este caso ha despertado el interés de organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han alertado sobre el riesgo que corre la integridad de Gallo y han solicitado información veraz sobre su situación.