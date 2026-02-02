Incendios en Chubut provocan daños extensos y complican el acceso en Ruta Provincial 71

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los incendios forestales en la cordillera de Chubut han alcanzado una extensión de más de 40.000 hectáreas, generando un grave impacto ambiental y social. Las autoridades han tomado la decisión de mantener cortada la Ruta Provincial N° 71, que conecta Cholila con la Ruta Nacional 40, para garantizar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los brigadistas.

Se ha informado que el corte de la ruta se mantendrá “hasta nuevo aviso”, mientras que se recomienda el uso cauteloso de la Ruta Provincial N° 15 como alternativa, debido a la presencia de humo y focos de incendios cercanos. La magnitud del desastre ecológico ha llevado a la llegada de brigadistas de otras provincias, incluyendo aproximadamente 50 especialistas de Buenos Aires y 60 de Córdoba, quienes se suman a los equipos locales de bomberos.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado precipitaciones moderadas que podrían ayudar en las labores de control, aunque también advierte sobre vientos persistentes y temperaturas que no superarán los 20 °C, lo que podría complicar aún más la situación.