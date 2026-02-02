Martes, 3 de Febrero 2026
Incendios en Chubut provocan daños extensos y complican el acceso en Ruta Provincial 71
Incendios en Chubut provocan daños extensos y complican el acceso en Ruta Provincial 71

Los incendios en Chubut han arrasado más de 40.000 hectáreas, llevando al corte de la Ruta Provincial N° 71 para garantizar la seguridad y facilitar el acceso a brigadistas. La situación se complica con vientos y temperaturas bajas, aunque se esperan lluvias que podrían ayudar en el combate.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h 1 min de lectura
Los incendios forestales en la cordillera de Chubut han alcanzado una extensión de más de 40.000 hectáreas, generando un grave impacto ambiental y social. Las autoridades han tomado la decisión de mantener cortada la Ruta Provincial N° 71, que conecta Cholila con la Ruta Nacional 40, para garantizar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los brigadistas.

Se ha informado que el corte de la ruta se mantendrá “hasta nuevo aviso”, mientras que se recomienda el uso cauteloso de la Ruta Provincial N° 15 como alternativa, debido a la presencia de humo y focos de incendios cercanos. La magnitud del desastre ecológico ha llevado a la llegada de brigadistas de otras provincias, incluyendo aproximadamente 50 especialistas de Buenos Aires y 60 de Córdoba, quienes se suman a los equipos locales de bomberos.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado precipitaciones moderadas que podrían ayudar en las labores de control, aunque también advierte sobre vientos persistentes y temperaturas que no superarán los 20 °C, lo que podría complicar aún más la situación.

