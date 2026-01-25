Lunes, 26 de Enero 2026
Liberación histórica: más de 80 presos políticos en Venezuela recuperan su libertad
Internacional

Liberación histórica: más de 80 presos políticos en Venezuela recuperan su libertad

Más de 80 presos políticos han sido liberados en Venezuela tras la promesa del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Sin embargo, la oposición denuncia lentitud en el proceso. Las organizaciones de derechos humanos sugieren que el número real de detenidos políticos podría ser mucho mayor. La situación sigue siendo tensa mientras se espera más información sobre futuras excarcelaciones.

El gobierno de Venezuela, bajo la dirección de Delcy Rodríguez, anunció la liberación de al menos 80 presos políticos en el país, en un contexto marcado por la presión de organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas excarcelaciones se realizaron durante la madrugada y continúan en proceso, según el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

Desde diciembre, el gobierno venezolano reporta un total de 626 liberaciones, cifra que buscará verificar con la ONU. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal cuestionan esta cifra, afirmando que han contabilizado cerca de la mitad de los casos reportados oficialmente. Se estima que en Venezuela hay entre 800 y 1.200 presos políticos.

Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, instó a alcanzar acuerdos con la oposición para lograr la paz en el país. Sus declaraciones se producen en un contexto de represión que ha llevado al arresto de más de 2.000 personas en 48 horas tras protestas contra su gobierno. Además, se mantiene un estado de conmoción que sanciona con prisión el apoyo a ataques extranjeros.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

