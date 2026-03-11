Milei busca fortalecer la alianza con Chile en la asunción de Kast en Valparaíso

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Javier Milei, presidente argentino, asiste hoy a la asunción de José Antonio Kast, el nuevo mandatario de Chile, en una ceremonia programada para las 12 en el Congreso de Valparaíso. Este encuentro tiene como propósito establecer una alianza política y económica entre ambos países, aprovechando la afinidad ideológica que comparten.

La llegada de Kast al poder representa un cambio importante en las relaciones bilaterales, especialmente tras la salida de Gabriel Boric. Se espera que ambos presidentes discutan temas de cooperación en libre comercio y políticas de seguridad, en un contexto que favorece el acercamiento entre Argentina y Chile. El nuevo líder chileno ha mostrado interés en fortalecer estos vínculos, como se evidenció en su reciente reunión con Milei en la Casa Rosada.

Después de la ceremonia, Milei tiene programado un vuelo especial a las 15 horas, lo que limitará su tiempo para profundizar las conversaciones. Además, el presidente argentino se trasladará a España el sábado 14 de marzo para participar en el Foro Económico de Madrid, donde se debatirán temas cruciales para el futuro económico y social de España.

La participación de Milei en estos eventos internacionales subraya su intención de posicionar a Argentina en el ámbito global, buscando atraer inversiones y fortalecer la cooperación con otros países.