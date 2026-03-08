Domingo, 8 de Marzo 2026
Milei promueve la inversión en Nueva York durante la "Semana Argentina
Javier Milei llega a Nueva York para la "Argentina Week", buscando inversiones en su decimoquinto viaje a EE. UU. Su comitiva incluye destacados funcionarios y gobernadores.

Javier Milei llegó a Nueva York para dar inicio a la "Argentina Week", tras su participación en la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami. El presidente argentino aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 19:18 (hora local) después de un vuelo desde el Miami International Airport.

La comitiva presidencial incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Se espera que se sumen en las próximas horas varios ministros, entre ellos el de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a otros gobernadores provinciales.

Este viaje tiene como objetivo captar inversiones y se produce tras la creación de una coalición militar contra el narcotráfico y el terrorismo. Durante su estancia, Milei se reunirá con figuras clave de la administración estadounidense, destacando el apoyo recibido por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien elogió la política económica argentina.

El presidente también planea realizar una visita personal y espiritual al Ohel en Queens, un santuario que resguarda la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.

