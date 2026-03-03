Miércoles, 4 de Marzo 2026
Reencuentro conmovedor: esposa de Nahuel Gallo festeja su regreso tras 448 días en el exterior
Reencuentro conmovedor: esposa de Nahuel Gallo festeja su regreso tras 448 días en el exterior

Nahuel Agustín Gallo regresa a Argentina tras 448 días en Venezuela, marcando un emotivo reencuentro familiar. Su historia refleja la fortaleza ante la adversidad y el deseo de recuperar la normalidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
El regreso de Nahuel Agustín Gallo a Argentina ha sido un momento de gran emoción para su familia, tras pasar 448 días detenido en Venezuela. En su primera noche en el país, disfrutó de un significativo reencuentro familiar, donde su esposa, María Alexandra Gómez, compartió en redes sociales que Gallo pidió carne asada argentina, un plato que extrañaba profundamente.

María destacó el sufrimiento que vivieron durante su detención, enfatizando que no fue una experiencia breve, sino una prolongada lucha emocional. “Nahuel Gallo merece respeto”, afirmó, subrayando el impacto de su situación en toda la familia. La comunidad celebra su regreso, esperando que esta nueva etapa esté marcada por la recuperación y la vuelta a la normalidad.

La historia de Gallo resalta la importancia del apoyo familiar en momentos difíciles y ha resonado en las redes sociales como un símbolo de esperanza y resiliencia. La familia anhela reconstruir sus vidas, dejando atrás la angustia de la detención y buscando la paz después de una experiencia tan dura.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

