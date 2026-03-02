Gendarme argentino regresa a casa tras un largo año de cautiverio en Venezuela

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo tras haber estado detenido de forma ilegal durante 448 días en el centro de detención El Rodeo I en Venezuela. Gallo, quien viajó a ese país en diciembre de 2024 para reunirse con su pareja e hijo, había sido acusado de “terrorismo y espionaje”, cargos frecuentemente utilizados por el régimen de Nicolás Maduro contra extranjeros.

Su esposa, María Alexandera Gómez, anunció la noticia a través de redes sociales, expresando su emoción y agradeciendo el apoyo recibido durante este tiempo. Gallo se encuentra en camino de regreso a Argentina, donde podrá reencontrarse con su familia. Su liberación coincide con un cambio en el liderazgo venezolano y la implementación de una Ley de Amnistía, que promete liberar a presos políticos.

La detención de Gallo ocurrió en un puesto de migraciones y, tras su arresto, su nombre desapareció de los registros oficiales, lo que generó una intensa búsqueda por parte de su familia en Buenos Aires. La reciente huelga de hambre que él y otros presos políticos iniciaron fue un intento de presionar por su liberación.