Lunes, 2 de Marzo 2026
Nahuel Gallo emprende su regreso a Buenos Aires tras su paso por La Rioja
Nahuel Gallo emprende su regreso a Buenos Aires tras su paso por La Rioja

El gendarme Nahuel Gallo regresa a Argentina en un vuelo privado gestionado por la AFA, tras su liberación en Venezuela. Su llegada a Buenos Aires está prevista entre la medianoche y las 2:30.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h
El gendarme Nahuel Gallo está regresando a Argentina tras ser liberado por el Gobierno venezolano. El vuelo privado, gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia en representación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), partió del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a las 5:51 hora local y se estima que llegará a Buenos Aires entre las 00:30 y las 02:30 horas del lunes 2 de marzo.

Gallo es trasladado en un avión Lear Jet 60, conocido por ser utilizado frecuentemente para actividades oficiales y personales por Tapia. Este vuelo tiene un carácter humanitario, dado el contexto particular del gendarme. Junto a él viajan Luciano Nakis, Prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, Secretario de Protocolo y Ceremonial de la AFA, quienes han estado involucrados en su recepción y logística en Venezuela.

La aeronave también ha sido utilizada en el pasado por personas vinculadas a casos de narcotráfico, lo que añade un trasfondo complejo a la misión actual. Al aterrizar, el avión se dirigirá a la zona del FBO en el Aeropuerto de Ezeiza, un lugar conocido por su privacidad y donde suelen aterrizar vuelos de personalidades destacadas.

Etiquetas: argentina gendarmería retorno humanitario asociación del fútbol argentino claudio tapia gobierno venezolano
