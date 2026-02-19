Milei propone colaboración de los Cascos Blancos en crisis de Gaza desde Washington

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció el despliegue de los Cascos Blancos para asistir en la crisis de Gaza durante su participación este jueves en Washington en la primera sesión del Consejo de la Paz, un organismo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este consejo tiene como objetivo coordinar la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el conflicto en la región.

Durante su intervención, Milei subrayó la importancia de la paz y la necesidad de decisiones políticas firmes. “Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”, expresó. Además, indicó que la mediación de Trump para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza, ratificada por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, es un ejemplo a seguir.

“Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos, la trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, continuó el presidente. Milei destacó que la diplomacia debe asumir riesgos para lograr la paz y que el liderazgo en situaciones complejas, como el del presidente Trump, es fundamental. “La única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos no negociables del hombre”, agregó.

La comitiva oficial que acompañó a Milei estuvo compuesta por el canciller Pablo Quirno, quien llegó temprano al Instituto por la Paz, mientras que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, permaneció en Buenos Aires para monitorear el escenario político y gremial del país.

El Consejo de la Paz reunió a 27 jefes de Estado alineados con la Casa Blanca para avanzar en un plan de reconstrucción y pacificación. Durante el encuentro, se confirmó que Argentina no realizará aportes monetarios y fue eximida del pago de 1.000 millones de dólares exigidos para la membresía regular. En cambio, Estados Unidos anunció un aporte de 10.000 millones, mientras que otros países como Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait se comprometieron con otros 7.000 millones en fondos. Potencias europeas, así como China y Rusia, se negaron a participar, argumentando que el foro desplaza a la Organización de las Naciones Unidas.

Durante su discurso de apertura, Trump interrumpió su lectura para buscar a Milei entre los asistentes. “¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó varias veces, sonriente. El mandatario estadounidense aprovechó la ocasión para resaltar el éxito electoral de Milei, diciendo: “No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien”. Recordó que apoyó públicamente a Milei cuando “estaba un poco atrás en las encuestas” y concluyó que finalmente “terminó ganando por goleada”, refiriéndose al resultado de las elecciones legislativas del año pasado.

Los Cascos Blancos, creados por decreto presidencial el 13 de julio de 1994, originalmente bajo el nombre de Comisión de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, marcó un hito en la asistencia humanitaria internacional. Este organismo depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y está conformado por voluntarios especializados en medicina, ingeniería y logística. Actúa bajo principios de neutralidad y cooperación, y puede desplegarse en menos de 72 horas ante emergencias.

La participación de Argentina en el Consejo de la Paz y la oferta de los Cascos Blancos pone de manifiesto un compromiso activo en la búsqueda de soluciones a conflictos internacionales, alineándose con los esfuerzos de la comunidad internacional para estabilizar Gaza. La respuesta de otros países y el seguimiento de este encuentro serán cruciales para el futuro de la cooperación regional y global en materia de paz y seguridad.