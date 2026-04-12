Tensiones en el estrecho de Ormuz: ¿cómo afecta el bloqueo al suministro energético mundial?

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El presidente Donald Trump anunció que la Marina de Estados Unidos iniciará un bloqueo en el estrecho de Ormuz para restringir la entrada y salida de barcos. Esta medida se da tras la finalización de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, en un contexto marcado por la creciente tensión regional.

Con el bloqueo, Trump busca ejercer un mayor control sobre una vía fluvial crucial que transporta el 20% de los suministros mundiales de petróleo, debilitando así la influencia económica de Irán. Este estrecho es considerado un punto clave para la seguridad energética de varios países, y su control es vital para el comercio marítimo global.

Los analistas advierten que esta decisión podría provocar un aumento en los precios del crudo, afectando a economías que dependen de este recurso. Además, el anuncio de Trump refleja una postura más agresiva de su administración frente a la República Islámica, lo que podría intensificar las tensiones militares en la región.

A medida que la situación evoluciona, se anticipa que la comunidad internacional reaccione ante el bloqueo. Los países que dependen del petróleo que transita por el estrecho podrían expresar sus preocupaciones sobre la estabilidad del suministro energético.