Sábado, 16 de Mayo 2026
El conflicto en Gaza: impacto regional tras la eliminación del líder militar de Hamás
Internacional

El conflicto en Gaza: impacto regional tras la eliminación del líder militar de Hamás

La eliminación de Izz al Din Al Haddad, líder militar de Hamás, en un ataque israelí, podría debilitar la capacidad de reagrupamiento de las milicias en Gaza. Este hecho se produce en un contexto de más de 850 muertes desde el inicio del alto el fuego.

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El Ejército de Israel y la agencia de inteligencia Shin Bet han llevado a cabo un operativo que resultó en la eliminación de Izz al Din Al Haddad, el comandante de las Brigadas Al Qassam, en un ataque aéreo en el barrio de Rimal en la Franja de Gaza. Este bombardeo quirúrgico, que tuvo lugar el viernes por la noche, también causó la muerte de seis personas más, incluyendo a la esposa y la hija de Al Haddad.

Al Haddad había asumido el liderazgo militar de la organización tras la muerte de Mohamed Sinwar en 2025 y estaba en proceso de reorganizar sus fuerzas para nuevas ofensivas. Sin embargo, su planificación fue interrumpida por este ataque, que se produce en un contexto de alto el fuego formal desde octubre de 2025, aunque las incursiones aéreas selectivas de Israel continúan.

Desde el inicio de este cese al fuego, se han registrado más de 850 muertes, y la eliminación de Al Haddad representa un golpe significativo para la estructura de mando de Hamás, debilitando su capacidad de reagrupamiento en el conflicto.

Etiquetas: gaza israel hamás conflicto política internacional terrorismo
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