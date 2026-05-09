Sábado, 9 de Mayo 2026
Argentina colabora con Países Bajos: envían insumos para diagnóstico de hantavirus.
Internacional

Argentina colabora con Países Bajos: envían insumos para diagnóstico de hantavirus.

Se confirmaron casos de hantavirus en el crucero MV Hondius, con tres muertes. Los 147 pasajeros argentinos serán evacuados desde España hacia Países Bajos y deberán cumplir cuarentena.

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Las autoridades sanitarias han implementado un plan de evacuación para los pasajeros del crucero MV Hondius, donde se han reportado varios casos de hantavirus, incluyendo tres fallecimientos. Un total de 147 pasajeros y tripulantes serán trasladados desde España hacia Países Bajos para cumplir con una cuarentena obligatoria, según lo confirmado por el gobierno español.

El operativo comenzará cuando el barco llegue al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, y se llevará a cabo en grupos, evitando el sector de migraciones. Los argentinos viajarán junto a ciudadanos de Países Bajos e Islandia como medida preventiva ante la propagación del virus. Además, el Ministerio de Salud de Argentina ha decidido enviar insumos de diagnóstico y asistencia técnica a los países involucrados en la investigación del brote.

Se proporcionarán pruebas para detectar el ARN del virus Andes, cepa que ha sido identificada en el crucero. Este brote ha generado preocupación en las comunidades científicas y sanitarias, tanto a nivel local como internacional. La coordinación entre los gobiernos y entidades de salud es fundamental para manejar esta situación de salud pública y evitar su propagación.

Etiquetas: argentina hantavirus brote salud pública cooperación internacional evacuación
TL;DR

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