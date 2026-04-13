La Bajada de la Virgen del Valle atrae miles de fieles y da inicio a las celebraciones en Catamarca

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La festividad mariana de la Bajada de la Imagen de Nuestra Señora del Valle se celebra con gran fervor en Catamarca, donde miles de peregrinos se reunieron el sábado 11 de abril en la Catedral Basílica y el Paseo de la Fe. Este evento marca el inicio del Septenario en honor a la "Morenita" y este año es especial, ya que se conmemora el 135° aniversario de su Coronación Pontificia.

Los organizadores destacaron un aumento significativo en la participación, lo que refleja la importancia de la Virgen del Valle en la vida espiritual de la región. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de paz y unidad, donde las oraciones y cánticos de los devotos resonaron, creando un vínculo profundo con su fe.

La celebración incluyó actividades culturales y religiosas, como música, danzas y comidas típicas, que enriquecieron la experiencia de los asistentes. Además, las autoridades locales ven en este evento una oportunidad para promover el turismo religioso, fortaleciendo la economía regional y fomentando el intercambio cultural entre provincias argentinas.