Viernes, 10 de Abril 2026
Milei se prepara para su visita a Israel en el marco del Día de la Independencia
Internacional

Milei se prepara para su visita a Israel en el marco del Día de la Independencia

Javier Milei viajará a Israel del 19 al 22 de abril para el Día de la Independencia, buscando fortalecer la relación bilateral y explorar oportunidades en economía y defensa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El presidente Javier Milei realizará un viaje a Israel del 19 al 22 de este mes para participar en los actos conmemorativos del Día de la Independencia del país. Durante su estadía, está programada su asistencia a la ceremonia de encendido de antorchas el 21 de abril, según informó la AJN (Agencia Judía de Noticias).

Esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel, luego de sus anteriores viajes en 2024 y 2025. El mandatario argentino ha expresado su fuerte alineamiento geopolítico con Israel y los Estados Unidos, autodenominándose “el presidente más sionista del mundo”. Además, se espera que aproveche la ocasión para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalem, aunque este traslado aún no ha sido confirmado por el gobierno israelí.

La participación de Milei en este evento representa una oportunidad para profundizar las relaciones entre Argentina e Israel y explorar colaboraciones en áreas como la economía y la defensa. Este viaje también se enmarca en una estrategia internacional más amplia del gobierno argentino, que busca posicionarse en el ámbito global.

Etiquetas: argentina israel javier milei política internacional relaciones bilaterales embajada
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2932 articles →

Artículos relacionados

La ONU impulsa el diálogo tras el alto el fuego entre Irán y EE.UU.

Estados Unidos busca estabilizar la región: alto el fuego con Irán y apertura del estrecho de Ormuz

Trump lanza advertencia extrema a Irán sobre posibles consecuencias catastróficas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar