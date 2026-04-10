Milei se prepara para su visita a Israel en el marco del Día de la Independencia

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El presidente Javier Milei realizará un viaje a Israel del 19 al 22 de este mes para participar en los actos conmemorativos del Día de la Independencia del país. Durante su estadía, está programada su asistencia a la ceremonia de encendido de antorchas el 21 de abril, según informó la AJN (Agencia Judía de Noticias).

Esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel, luego de sus anteriores viajes en 2024 y 2025. El mandatario argentino ha expresado su fuerte alineamiento geopolítico con Israel y los Estados Unidos, autodenominándose “el presidente más sionista del mundo”. Además, se espera que aproveche la ocasión para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalem, aunque este traslado aún no ha sido confirmado por el gobierno israelí.

La participación de Milei en este evento representa una oportunidad para profundizar las relaciones entre Argentina e Israel y explorar colaboraciones en áreas como la economía y la defensa. Este viaje también se enmarca en una estrategia internacional más amplia del gobierno argentino, que busca posicionarse en el ámbito global.