Jueves, 23 de Abril 2026
Trump establece ultimátum a Irán para avanzar en negociaciones cruciales
Internacional

Trump establece ultimátum a Irán para avanzar en negociaciones cruciales

Donald Trump dio un ultimátum a Irán para presentar una contraoferta en tres a cinco días o el alto el fuego se terminará, generando tensiones en el comercio de petróleo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un plazo de entre tres y cinco días a Irán para presentar una “contraoferta coherente”, o el alto el fuego extendido finalizará, según informaron funcionarios estadounidenses. Trump mencionó la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes, tras una prórroga indefinida del alto el fuego.

A pesar de haber indicado que no tenía intención de extenderlo y que estaba dispuesto a reanudar los "bombardeos" contra Irán, decidió prolongar la tregua horas antes de su vencimiento. Irán, por su parte, afirmó que regresará a las negociaciones cuando se den "condiciones necesarias y razonables" y se declaró listo para defenderse ante posibles ataques.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado por Irán, vital para el comercio de petróleo, y Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes. Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que no esperan un alto el fuego indefinido y anticipan que las delegaciones de ambos países se sentarán nuevamente en la mesa de negociaciones en Islamabad.

La expectativa de un nuevo encuentro se da luego de que las partes intentaran negociar los días 11 y 12 de abril, aunque esas conversaciones no lograron avanzar, generando incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

Etiquetas: estados unidos irán negociaciones alto el fuego política internacional bloqueos marítimos
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