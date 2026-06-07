Joaquín de Nonogasta y Estrella Roja no se sacan ventajas en un emocionante empate

Estrella Roja y Joaquín de Nonogasta empataron 1-1 en un partido reñido, evidenciando la irregularidad de ambos en el torneo. La lucha por la mejora se intensifica.

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En un encuentro disputado en la cancha de Independiente, Estrella Roja y Joaquín de Nonogasta empataron 1-1 este sábado, dejando a los aficionados con sentimientos encontrados. La irregularidad de ambos equipos fue evidente a lo largo del partido, lo que dejó la lucha por los primeros puestos del torneo más reñida.

El partido comenzó con un gol tempranero de Joaquín, cuando Facundo Cortez aprovechó un error defensivo local para marcar a los 1.5 minutos. A pesar de generar varias oportunidades, incluyendo un remate de Rodríguez que impactó en el travesaño, no lograron incrementar la ventaja durante la primera mitad.

En la etapa complementaria, Gustavo “Chacho” Cerezo igualó el marcador para Estrella Roja con un tiro libre a los 19 minutos, lo que revitalizó el encuentro. A partir de ese momento, ambos equipos buscaron la victoria, pero las defensas se mantuvieron firmes, y el marcador no se modificó más.

Con este empate, tanto Joaquín como Estrella Roja continúan en la misma posición en el torneo, y los aficionados esperan que ambos equipos logren mejorar su desempeño en las próximas fechas para conseguir victorias.