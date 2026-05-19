Miércoles, 20 de Mayo 2026
Internacional

Protestas en La Paz generan preocupación en La Rioja por posible desabastecimiento

Las protestas en Bolivia han escalado, con saqueos y enfrentamientos en La Paz, dejando a la región incomunicada. La tensión aumenta con impactos en la justicia y el comercio local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Las protestas en La Paz han desencadenado un aumento significativo de la tensión, con ataques y saqueos reportados durante los enfrentamientos. Los seguidores del expresidente Evo Morales, junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes han cercado la plaza Murillo, lanzando piedras y petardos, mientras que las fuerzas antimotines han respondido con gases lacrimógenos. Esta situación ha llevado a la destrucción de propiedades, incluyendo el Tribunal Departamental de Justicia, donde se registraron destrozos y robos.

La empresa estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente sus servicios en cuatro líneas debido a los daños. Además, comerciantes informaron sobre saqueos a sus negocios, y un vehículo policial fue incendiado. Desde hace 13 días, La Paz está incomunicada por bloqueos de carreteras, un conflicto que también afecta a departamentos como Oruro y Cochabamba.

La Defensoría del Pueblo ha documentado agresiones contra periodistas durante la cobertura de estos eventos, mientras que el Gobierno de Paz responsabiliza a Morales por las movilizaciones en un intento por retomar el poder.

Etiquetas: bolivia la paz protestas violencia gobierno conflictos sociales
TL;DR

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