Venezuela se prepara para liberar a 1.500 presos políticos en un anuncio inminente

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que en los próximos días se liberarán alrededor de 1.500 presos políticos en el marco de la implementación de la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Hasta el momento, se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, las cuales están siendo procesadas de manera inmediata por las autoridades competentes.

Rodríguez detalló que, hasta el día anterior, se contaban 405 solicitudes de personas detenidas, a las que se sumaron 1.152 nuevas peticiones. El proceso de liberación se lleva a cabo en tiempo real, en coordinación con la Comisión de Seguimiento de la Ley, que evalúa cada caso según los procedimientos establecidos.

Además, la normativa también prevé el levantamiento de medidas sustitutivas de privación de libertad para aproximadamente 11.000 venezolanos, quienes podrían ver revisadas medidas como el arresto domiciliario. Rodríguez afirmó que esta ley es un paso hacia la reconciliación política y busca cerrar ciclos de confrontación en el país, aunque advirtió sobre intentos de sectores de la oposición de desvirtuar su propósito.