Domingo, 22 de Febrero 2026
Venezuela se prepara para liberar a 1.500 presos políticos en un anuncio inminente
Internacional

Venezuela se prepara para liberar a 1.500 presos políticos en un anuncio inminente

El gobierno de Venezuela liberará aproximadamente 1.500 presos políticos tras recibir 1.557 solicitudes de amnistía. Este proceso busca fomentar la reconciliación política y cerrar ciclos de confrontación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que en los próximos días se liberarán alrededor de 1.500 presos políticos en el marco de la implementación de la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Hasta el momento, se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, las cuales están siendo procesadas de manera inmediata por las autoridades competentes.

Rodríguez detalló que, hasta el día anterior, se contaban 405 solicitudes de personas detenidas, a las que se sumaron 1.152 nuevas peticiones. El proceso de liberación se lleva a cabo en tiempo real, en coordinación con la Comisión de Seguimiento de la Ley, que evalúa cada caso según los procedimientos establecidos.

Además, la normativa también prevé el levantamiento de medidas sustitutivas de privación de libertad para aproximadamente 11.000 venezolanos, quienes podrían ver revisadas medidas como el arresto domiciliario. Rodríguez afirmó que esta ley es un paso hacia la reconciliación política y busca cerrar ciclos de confrontación en el país, aunque advirtió sobre intentos de sectores de la oposición de desvirtuar su propósito.

Etiquetas: venezuela amnistía presos políticos política reconciliación derechos humanos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1790 articles →

Artículos relacionados

Milei propone colaboración de los Cascos Blancos en crisis de Gaza desde Washington

Familia del gendarme argentino detenido en Venezuela busca apoyo internacional

Resumen de las principales noticias internacionales de la semana.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar