Martes, 24 de Febrero 2026
Cancillería emite alerta para argentinos que viajen a México por violencia en Jalisco
Cancillería emite alerta para argentinos que viajen a México por violencia en Jalisco

El operativo que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ha desatado violencia en 13 estados de México, con ataques que afectan incluso a destinos turísticos como Puerto Vallarta. La Cancillería argentina advierte a sus ciudadanos sobre la situación y recomienda revisar la necesidad de viajar a esa área.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia en México, afectando a al menos 13 estados del país. Desde el domingo, se han registrado balaceras, bloqueos de rutas y ataques a comercios, lo que ha generado preocupación entre las embajadas de varios países, incluyendo Estados Unidos y Argentina, que han emitido alertas para sus ciudadanos.

El operativo que resultó en la muerte de Oseguera Cervantes se realizó en Tapalpa, Jalisco, y ha tenido repercusiones en todo el territorio nacional, incluyendo zonas turísticas como Puerto Vallarta. La Cancillería argentina ha aconsejado a sus ciudadanos evaluar la necesidad de viajar a esta área y, si es posible, posponer sus desplazamientos hasta que la situación mejore.

Aquellos que ya se encuentran en Jalisco deben tomar precauciones adicionales, evitando áreas conflictivas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales. La situación sigue siendo crítica, con reportes de violencia continua que afectan la seguridad y la vida cotidiana en diversas localidades.

