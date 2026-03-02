Lunes, 2 de Marzo 2026
Nahuel Gallo vuelve a casa tras más de un año de detención en Venezuela
Internacional

Nahuel Gallo vuelve a casa tras más de un año de detención en Venezuela

Nahuel Gallo llegó a Argentina tras 448 días de cautiverio en Venezuela. Su liberación coincide con una huelga de hambre de presos extranjeros. Detalles sobre su rescate y el apoyo recibido en Ezeiza generan expectación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Nahuel Gallo llegó a Argentina tras más de 400 días de detención en Venezuela. Su liberación se confirmó el domingo 1° de marzo, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 04:30 de la madrugada, tras ser liberado de El Rodeo 1.

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, estuvo presente en su bienvenida junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora nacional Patricia Bullrich. Gallo pudo comunicarse con su mujer durante una entrevista radial, lo que trajo alivio y esperanza tras un largo periodo de incertidumbre.

La comunicación se facilitó tras una huelga de hambre llevada a cabo por los extranjeros detenidos, quienes exigieron la aplicación de la ley de amnistía del régimen de Nicolás Maduro. Esta presión llevó a una apertura en el trato hacia los prisioneros, aunque se considera más una medida de urgencia que de convicción.

Etiquetas: argentina venezuela liberación gendarmería nacional política derechos humanos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1986 articles →

Artículos relacionados

Gendarme argentino regresa a casa tras un largo año de cautiverio en Venezuela

La escalada de violencia en Medio Oriente genera preocupación global por la seguridad

Nahuel Gallo emprende su regreso a Buenos Aires tras su paso por La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar