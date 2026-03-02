Nahuel Gallo vuelve a casa tras más de un año de detención en Venezuela

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Nahuel Gallo llegó a Argentina tras más de 400 días de detención en Venezuela. Su liberación se confirmó el domingo 1° de marzo, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 04:30 de la madrugada, tras ser liberado de El Rodeo 1.

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, estuvo presente en su bienvenida junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora nacional Patricia Bullrich. Gallo pudo comunicarse con su mujer durante una entrevista radial, lo que trajo alivio y esperanza tras un largo periodo de incertidumbre.

La comunicación se facilitó tras una huelga de hambre llevada a cabo por los extranjeros detenidos, quienes exigieron la aplicación de la ley de amnistía del régimen de Nicolás Maduro. Esta presión llevó a una apertura en el trato hacia los prisioneros, aunque se considera más una medida de urgencia que de convicción.