La escalada de violencia en Medio Oriente genera preocupación global por la seguridad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación en Medio Oriente se intensificó con bombardeos y ataques aéreos en varias regiones. Este lunes, militantes de Hezbolá lanzaron cohetes hacia Israel, marcando un aumento en las hostilidades desde el inicio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En respuesta, las fuerzas israelíes ejecutaron ataques aéreos en los suburbios de Beirut, específicamente en Dahie. Paralelamente, un ataque con drones por parte de Irán fue confirmado contra una base aérea británica en Chipre, situada en Akrotiri, lo que obligó al personal militar a buscar refugio tras la explosión.

Asimismo, Siria ha decidido extender el cierre de su espacio aéreo por 24 horas más, citando preocupaciones de seguridad debido a los recientes acontecimientos. Este cierre afecta todos los vuelos, mientras la Autoridad de Aviación Civil evalúa la situación y comunicará futuras decisiones.

Este domingo, cuatro personas resultaron heridas en Damasco por restos de misiles, en un contexto de creciente violencia y tensión en la región.