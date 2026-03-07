Milei y Trump unen fuerzas en una coalición militar contra el narcotráfico

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la formación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en la región. Este encuentro reunió a 12 líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y Javier Milei, quien asistió con su delegación.

Trump subrayó que la alianza busca "erradicar los carteles criminales que asolan la región" y enfatizó la necesidad de coordinar acciones militares entre los países participantes. Los mandatarios presentes firmaron una proclamación conjunta que formaliza el compromiso de cooperación en materia de seguridad, en un esfuerzo por desmantelar las redes criminales que han tomado control en diversas zonas del hemisferio.

La cumbre se realizó en el complejo Trump National Doral y forma parte de la estrategia de política exterior estadounidense para fortalecer vínculos con gobiernos ideológicamente afines en América Latina. Tras el evento, la delegación argentina, que incluye a varios ministros y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, proseguirá su agenda en Nueva York, donde Milei tiene programada una visita a la Tumba del Rebe Lubavitch y actividades orientadas a promover inversiones.