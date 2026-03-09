Milei defiende su alineamiento con Israel en el escenario internacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente Javier Milei afirmó en un discurso en Nueva York que Irán es un “enemigo” de Argentina, en el marco de su intervención en la Universidad Yeshiva. Durante su alocución, expresó su orgullo de ser el mandatario “más sionista del mundo” y destacó la necesidad de una alianza con Estados Unidos e Israel.

Milei hizo hincapié en el apoyo de su gobierno a la política internacional de Donald Trump, señalando su papel en la resolución de conflictos y su influencia sobre países que, según él, financian el terrorismo. También mencionó a Cuba y Venezuela como naciones que contribuyen a la inestabilidad global.

El presidente argentino destacó que prevé un desenlace favorable en el conflicto en Medio Oriente, afirmando que Estados Unidos e Israel saldrán victoriosos. En su discurso, Milei criticó la búsqueda desenfrenada de votos en la política interna, reafirmando que “los impuestos son un robo”.