Navios refuerza su presencia en la región y potencia su logística en Uruguay

El grupo internacional Navios está enfocándose en el mercado argentino mientras fortalece su plataforma logística desde Uruguay. Esta expansión busca mejorar las operaciones logísticas y potenciar el comercio en la región.
La compañía ha manifestado su interés en establecer conexiones más eficientes, lo que podría beneficiar a diversas industrias locales. A través de esta estrategia, Navios espera optimizar el transporte y la distribución de mercancías en el país.
Con la consolidación de su infraestructura, el grupo busca adaptarse a las necesidades del mercado argentino, lo cual podría tener un impacto significativo en la dinámica comercial de la región.