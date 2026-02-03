Miércoles, 4 de Febrero 2026
La captura de Maduro: cambios significativos en Venezuela en el último mes
Internacional

La captura de Maduro: cambios significativos en Venezuela en el último mes

La reciente captura de Nicolás Maduro ha desencadenado cambios significativos en el chavismo, incluyendo propuestas de excarcelaciones y una reforma en la Ley de Hidrocarburos que podría atraer inversiones extranjeras. Estas decisiones marcan un giro inesperado en la política venezolana y podrían tener repercusiones en la economía regional.

La situación en Venezuela ha sufrido cambios significativos un mes después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Decenas de familiares esperan la liberación de detenidos en diversas cárceles y centros de detención, tras anuncios de excarcelaciones y una posible amnistía, según declaraciones de Delcy Rodríguez.

Además, se ha planteado una reforma en la Ley de Hidrocarburos que busca atraer inversiones extranjeras, aunque ha generado controversia entre algunos sectores del chavismo que consideran que esto traiciona el legado de Hugo Chávez. A pesar de la caída reciente del dólar en el mercado negro, los precios de los productos siguen siendo elevados, lo que agrava la crisis económica en el país.

El contexto político se complica aún más con la advertencia de Donald Trump, quien ha señalado que las autoridades venezolanas enfrentarán graves consecuencias si no toman decisiones adecuadas. Este panorama plantea un camino incierto hacia la posible negociación y restablecimiento de relaciones con Estados Unidos.

