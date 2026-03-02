200 familias de San Rafael beneficiadas por la reconfiguración del sistema de agua provincial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Agua y Energía de La Rioja completó una intervención técnica en el distrito San Rafael, reconfigurando el sistema de abastecimiento de agua potable tras la inactivación de una perforación. Esta mejora impacta directamente a las familias rurales en la frontera entre los departamentos General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

La obra fue ejecutada en el marco del Plan Hídrico Provincial impulsado por el gobernador Ricardo Quintela y contó con la colaboración del personal de Ulapes. Se buscó solucionar el riesgo de desabastecimiento que afectaba a la zona de Chepes. La reconfiguración del sistema incluye la conexión a un tanque australiano y un nuevo esquema de distribución mediante un sistema de rebombeo.

Entre las acciones realizadas, se reemplazó la bomba de pozo y se instaló una nueva estación de rebombeo, además de optimizar la red de conexiones. Estas mejoras garantizan el caudal necesario y la adecuada presión del agua en cada hogar rural, asegurando un suministro sostenible y estructural.

Este avance refuerza el compromiso del Gobierno provincial con el acceso al agua potable, esencial para el desarrollo de las comunidades y la mejora de su calidad de vida, representando un paso importante hacia una gestión hídrica más eficaz.