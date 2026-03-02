Martes, 3 de Marzo 2026
200 familias de San Rafael beneficiadas por la reconfiguración del sistema de agua provincial
La Rioja

200 familias de San Rafael beneficiadas por la reconfiguración del sistema de agua provincial

La reconfiguración del sistema de abastecimiento de agua en San Rafael garantiza el suministro a familias rurales tras la salida de servicio de una perforación. Esta intervención optimiza la calidad de vida en la zona limítrofe entre General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Ministerio de Agua y Energía de La Rioja completó una intervención técnica en el distrito San Rafael, reconfigurando el sistema de abastecimiento de agua potable tras la inactivación de una perforación. Esta mejora impacta directamente a las familias rurales en la frontera entre los departamentos General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

La obra fue ejecutada en el marco del Plan Hídrico Provincial impulsado por el gobernador Ricardo Quintela y contó con la colaboración del personal de Ulapes. Se buscó solucionar el riesgo de desabastecimiento que afectaba a la zona de Chepes. La reconfiguración del sistema incluye la conexión a un tanque australiano y un nuevo esquema de distribución mediante un sistema de rebombeo.

Entre las acciones realizadas, se reemplazó la bomba de pozo y se instaló una nueva estación de rebombeo, además de optimizar la red de conexiones. Estas mejoras garantizan el caudal necesario y la adecuada presión del agua en cada hogar rural, asegurando un suministro sostenible y estructural.

Este avance refuerza el compromiso del Gobierno provincial con el acceso al agua potable, esencial para el desarrollo de las comunidades y la mejora de su calidad de vida, representando un paso importante hacia una gestión hídrica más eficaz.

Etiquetas: la rioja san rafael obras públicas abastecimiento de agua gobierno provincial ricardo quintela
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2003 articles →

Artículos relacionados

Empleados estatales de La Rioja reciben sus haberes en un nuevo pago este martes

Ciclo lectivo arranca en La Rioja con respaldo a estudiantes y sus familias

Rioja Bus amplía frecuencias: vecinos de La Rioja tendrán más opciones de transporte
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar