La Rioja celebra su autonomía: un legado de 206 años de historia y logros
La Rioja

La Rioja celebra su autonomía: un legado de 206 años de historia y logros

La Rioja celebró el 206° Aniversario de su Autonomía en la Plaza 9 de Julio, con la presencia de autoridades y una reflexión sobre el federalismo argentino. La ceremonia destacó la importancia de la autonomía y la necesidad de fortalecer la convivencia institucional.

La ceremonia central por el 206° Aniversario de la Autonomía Provincial se llevó a cabo en la Plaza 9 de Julio, donde se reunieron autoridades provinciales, municipales y fuerzas de seguridad. El evento, de gran relevancia histórica, incluyó la presencia de instituciones intermedias y un público significativo que celebró la identidad de la provincia.

El vicepresidente primero Claudio Ruiz resaltó la importancia del federalismo y el significado de esta fecha. Durante la jornada, se rindieron honores a los símbolos patrios y se colocaron ofrendas florales en homenaje a los próceres Francisco Ortiz de Ocampo y Pedro Ignacio de Castro Barros, figuras clave en el proceso de autonomía de 1820.

El historiador Víctor Robledo reflexionó sobre la relevancia de la autonomía en el contexto argentino, mientras que el obispo Dante Braida promovió un mensaje de unidad y diálogo. Ruiz expresó su preocupación por el manejo de recursos, advirtiendo que la falta de estos puede debilitar el federalismo y afectar la convivencia institucional.

La jornada fue respaldada por la participación de diputados provinciales, el secretario de Gobierno Ricardo Herrera, y otros funcionarios, reafirmando así el compromiso de La Rioja con su desarrollo institucional y su identidad federal.

TL;DR

