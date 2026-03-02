Lunes, 2 de Marzo 2026
Progreso en la Capilla Jesús de la Divina Misericordia: un logro para la comunidad.
La Rioja

Progreso en la Capilla Jesús de la Divina Misericordia: un logro para la comunidad.

La Capilla Jesús de la Divina Misericordia avanza con el apoyo de la comunidad, consolidando un espacio para actividades sociales y fortaleciendo la cohesión barrial. La vicegobernadora Madera destacó la importancia de este proyecto comunitario.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Capilla Jesús de la Divina Misericordia ha visto un notable avance en su obra, gracias a la dedicación de las mujeres de la comisión y el esfuerzo constante de los vecinos. Durante una visita, la vicegobernadora Teresita Madera celebró la finalización del salón y el progreso en la cocina y los baños, destacando la importancia de este espacio como punto de encuentro comunitario.

Madera expresó su emoción al ver cómo, de no tener nada, hoy este proyecto se ha convertido en una realidad significativa para el barrio. La catequista Paola también agradeció el apoyo de la comunidad, señalando que este logro es fruto del esfuerzo conjunto de todos los habitantes.

El desarrollo de la capilla no solo crea un espacio físico, sino que promueve la cohesión social y la participación activa de los vecinos, mejorando la calidad de vida. Este proyecto ilustra el compromiso del Gobierno provincial con la comunidad, fomentando iniciativas que transforman la realidad local.

La obra en la capilla simboliza la fuerza de la solidaridad y la unión, y las declaraciones de Madera y Paola invitan a otros barrios a replicar esta experiencia de colaboración y desarrollo comunitario.

Etiquetas: la rioja capilla jesús de la divina misericordia obras públicas gobierno provincial comunidad participación vecinal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1986 articles →

Artículos relacionados

La Rioja celebra su autonomía: un legado de 206 años de historia y logros

Estudiantes de Capital se beneficiarán con mejoras en escuelas municipales para el ciclo lectivo

Famatina enfrenta pérdidas totales en la producción de nuez tras el granizo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar