Progreso en la Capilla Jesús de la Divina Misericordia: un logro para la comunidad.

La Capilla Jesús de la Divina Misericordia ha visto un notable avance en su obra, gracias a la dedicación de las mujeres de la comisión y el esfuerzo constante de los vecinos. Durante una visita, la vicegobernadora Teresita Madera celebró la finalización del salón y el progreso en la cocina y los baños, destacando la importancia de este espacio como punto de encuentro comunitario.

Madera expresó su emoción al ver cómo, de no tener nada, hoy este proyecto se ha convertido en una realidad significativa para el barrio. La catequista Paola también agradeció el apoyo de la comunidad, señalando que este logro es fruto del esfuerzo conjunto de todos los habitantes.

El desarrollo de la capilla no solo crea un espacio físico, sino que promueve la cohesión social y la participación activa de los vecinos, mejorando la calidad de vida. Este proyecto ilustra el compromiso del Gobierno provincial con la comunidad, fomentando iniciativas que transforman la realidad local.

La obra en la capilla simboliza la fuerza de la solidaridad y la unión, y las declaraciones de Madera y Paola invitan a otros barrios a replicar esta experiencia de colaboración y desarrollo comunitario.