Famatina enfrenta pérdidas totales en la producción de nuez tras el granizo

La localidad de Campana, en el departamento Famatina, ha sufrido graves consecuencias tras una poderosa tormenta de granizo, que ha arrasado con la totalidad de las cosechas de nogales. Este fenómeno climático se desató en un momento crítico, durante la etapa de cosecha, y ha dejado a los productores locales sin su principal fuente de ingresos.

El impacto del temporal no solo se limita a los cultivos, ya que también se reportaron serios daños en las viviendas de los vecinos de la zona. Estructuras colapsadas y daños materiales significativos han sido constatados, generando un estado de angustia y desesperación en la comunidad afectada.

Los productores y sus familias, que dependen del trabajo en los nogales, enfrentan una realidad desalentadora. Con el 100% de la producción destruida, el esfuerzo de un año ha quedado reducido a escombros, lo que ha llevado a los afectados a hacer un llamado urgente a las autoridades para solicitar ayuda inmediata.

La situación ha creado un "escenario de tristeza e impotencia", afectando directamente la economía local y dejando a muchos en una posición precaria. Los vecinos expresan su necesidad de acompañamiento y asistencia en este momento crítico.