Lunes, 2 de Marzo 2026
Famatina enfrenta pérdidas totales en la producción de nuez tras el granizo
La Rioja

Famatina enfrenta pérdidas totales en la producción de nuez tras el granizo

El violento temporal en Campana, Famatina, destruyó el 100% de la cosecha de nogales, dejando a productores y familias en crisis total. Se requieren asistencia urgente ante los graves daños materiales y la pérdida de ingresos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h 2 min de lectura
La localidad de Campana, en el departamento Famatina, ha sufrido graves consecuencias tras una poderosa tormenta de granizo, que ha arrasado con la totalidad de las cosechas de nogales. Este fenómeno climático se desató en un momento crítico, durante la etapa de cosecha, y ha dejado a los productores locales sin su principal fuente de ingresos.

El impacto del temporal no solo se limita a los cultivos, ya que también se reportaron serios daños en las viviendas de los vecinos de la zona. Estructuras colapsadas y daños materiales significativos han sido constatados, generando un estado de angustia y desesperación en la comunidad afectada.

Los productores y sus familias, que dependen del trabajo en los nogales, enfrentan una realidad desalentadora. Con el 100% de la producción destruida, el esfuerzo de un año ha quedado reducido a escombros, lo que ha llevado a los afectados a hacer un llamado urgente a las autoridades para solicitar ayuda inmediata.

La situación ha creado un "escenario de tristeza e impotencia", afectando directamente la economía local y dejando a muchos en una posición precaria. Los vecinos expresan su necesidad de acompañamiento y asistencia en este momento crítico.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.

1966 articles →

