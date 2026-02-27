Viernes, 27 de Febrero 2026
El inicio de clases en La Rioja se posterga al 3 de marzo: ¿cómo afecta a los estudiantes?
El inicio de clases en La Rioja se posterga al 3 de marzo: ¿cómo afecta a los estudiantes?

El inicio de clases en La Rioja se retrasará al 3 de marzo, permitiendo a docentes y directivos organizar mejor el ciclo lectivo. Además, mañana se acreditarán sueldos a educadores, buscando alentar su labor en un contexto económico desafiante.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h
El Ministerio de Educación de La Rioja ha decidido que el inicio de clases se postergue hasta el 3 de marzo. Esta determinación, establecida mediante la Resolución N 279, busca facilitar la organización y planificación escolar, además de continuar con el acompañamiento educativo en diversos niveles y modalidades.

La comunidad educativa ha manifestado expectativas ante este cambio, que responde a las adaptaciones necesarias por la situación sanitaria y otros factores. La decisión de retrasar el ciclo lectivo pretende ofrecer a docentes y directivos el tiempo necesario para optimizar las actividades pedagógicas programadas para el año.

Asimismo, se informa que mañana se procederá a la acreditación de sueldos para docentes y agentes públicos del Ministerio de Educación. Este pago es considerado un apoyo fundamental para los trabajadores del sector, que han enfrentado importantes desafíos en los últimos años. La gestión del Gobierno provincial resalta la relevancia de este gesto en un contexto económico complicado.

El inicio de clases es un momento clave, ya que involucra a miles de estudiantes en la provincia. La adecuada planificación es esencial para garantizar que cada alumno reciba el apoyo necesario en su desarrollo académico y personal. La colaboración entre docentes, padres y estudiantes será crucial para un comienzo exitoso del ciclo lectivo.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

