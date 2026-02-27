Finalizan mejoras en rutas 78 y 79: un avance clave para la conexión entre provincias

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los trabajos de mantenimiento en los badenes de la Ruta Nacional 78 han sido completados exitosamente, mejorando la transitabilidad del tramo que conecta Famatina con Campana. Esta intervención incluye la restauración del Badén del Río Campanas, que ahora está preparado para enfrentar la próxima temporada de lluvias.

En otro avance, se han realizado reparaciones en la Ruta Nacional 79, utilizando tecnología sustentable en el tramo del kilómetro 170 al 172. Se ha empleado material de Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) proveniente del Campamento Chamical, lo que resalta un enfoque en la gestión de recursos y el cuidado del medio ambiente.

Ambas rutas son fundamentales para la conectividad comercial y turística entre La Rioja y Catamarca, facilitando el desarrollo económico regional. La mejora en estas infraestructuras no solo incrementa la seguridad vial, sino que también optimiza la circulación de cargas y pasajeros, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

El 8° Distrito La Rioja ha subrayado el compromiso de Vialidad Nacional con el mantenimiento preventivo de la red vial, combinando obras tradicionales con tecnologías sustentables para garantizar la seguridad y conectividad de las comunidades.