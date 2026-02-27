Viernes, 27 de Febrero 2026
Finalizan mejoras en rutas 78 y 79: un avance clave para la conexión entre provincias
La Rioja

Finalizan mejoras en rutas 78 y 79: un avance clave para la conexión entre provincias

Vialidad Nacional completó exitosamente el mantenimiento de los badenes en la Ruta Nacional 78 entre Famatina y Campana, mejorando la transitabilidad para la temporada de lluvias. Además, en la Ruta Nacional 79 se utilizaron materiales reciclados para reparar tramos críticos, destacando un compromiso con la sostenibilidad y la seguridad vial. Estas mejoras impulsan el desarrollo económico y la conectividad regional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
Los trabajos de mantenimiento en los badenes de la Ruta Nacional 78 han sido completados exitosamente, mejorando la transitabilidad del tramo que conecta Famatina con Campana. Esta intervención incluye la restauración del Badén del Río Campanas, que ahora está preparado para enfrentar la próxima temporada de lluvias.

En otro avance, se han realizado reparaciones en la Ruta Nacional 79, utilizando tecnología sustentable en el tramo del kilómetro 170 al 172. Se ha empleado material de Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) proveniente del Campamento Chamical, lo que resalta un enfoque en la gestión de recursos y el cuidado del medio ambiente.

Ambas rutas son fundamentales para la conectividad comercial y turística entre La Rioja y Catamarca, facilitando el desarrollo económico regional. La mejora en estas infraestructuras no solo incrementa la seguridad vial, sino que también optimiza la circulación de cargas y pasajeros, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

El 8° Distrito La Rioja ha subrayado el compromiso de Vialidad Nacional con el mantenimiento preventivo de la red vial, combinando obras tradicionales con tecnologías sustentables para garantizar la seguridad y conectividad de las comunidades.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 78 mantenimiento de rutas vialidad nacional obras públicas conectividad
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

