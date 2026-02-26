Viernes, 27 de Febrero 2026
Cómputo de aves en peligro: rescatan cóndor andino en Cuesta de Miranda
Cómputo de aves en peligro: rescatan cóndor andino en Cuesta de Miranda

Un cóndor andino en estado crítico fue rescatado en la Ruta Nacional 40, Chilecito. Las autoridades investigan la posible intoxicación del ave para evitar futuros peligros ambientales.

Un cóndor andino fue encontrado debilitado cerca de la Ruta Nacional 40, en la Cuesta de Miranda, en el departamento Chilecito. El ave, que mostraba síntomas de intoxicación, no pudo volar y fue asistido por transeúntes que alertaron a las autoridades.

Efectivos de Gendarmería Nacional acudieron al lugar y organizaron un operativo junto al personal de Medio Ambiente. La rápida intervención fue crucial ya que el cóndor se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema en la calzada.

Después de ser rescatado, el ave fue trasladada de urgencia a la ciudad de La Rioja para recibir atención veterinaria. Los profesionales realizarán los estudios necesarios para estabilizarlo y determinar las causas de su estado, incluyendo la posibilidad de que la intoxicación se deba a sustancias tóxicas en el área.

El cóndor andino es una especie protegida y esencial para el equilibrio ambiental. Las autoridades investigan la situación para evitar futuros incidentes que amenacen la fauna autóctona.

