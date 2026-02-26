Cómputo de aves en peligro: rescatan cóndor andino en Cuesta de Miranda

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un cóndor andino fue encontrado debilitado cerca de la Ruta Nacional 40, en la Cuesta de Miranda, en el departamento Chilecito. El ave, que mostraba síntomas de intoxicación, no pudo volar y fue asistido por transeúntes que alertaron a las autoridades.

Efectivos de Gendarmería Nacional acudieron al lugar y organizaron un operativo junto al personal de Medio Ambiente. La rápida intervención fue crucial ya que el cóndor se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema en la calzada.

Después de ser rescatado, el ave fue trasladada de urgencia a la ciudad de La Rioja para recibir atención veterinaria. Los profesionales realizarán los estudios necesarios para estabilizarlo y determinar las causas de su estado, incluyendo la posibilidad de que la intoxicación se deba a sustancias tóxicas en el área.

El cóndor andino es una especie protegida y esencial para el equilibrio ambiental. Las autoridades investigan la situación para evitar futuros incidentes que amenacen la fauna autóctona.