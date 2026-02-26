Talleres para adultos mayores: oportunidades de aprendizaje en La Rioja hasta fin de mes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, en colaboración con la Universidad Para el Adulto Mayor (UPAM), ha abierto las inscripciones para talleres educativos y recreativos dirigidos a personas mayores. Las inscripciones estarán disponibles hasta el viernes 27 de febrero en la sede de UPAM, ubicada en Hipólito Yrigoyen 138, de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:30 horas.

Los interesados deben tener 60 años o más y presentar diversos documentos, incluyendo una fotocopia del DNI y el carnet de vacunación contra Covid-19. Además, se habilitará un formulario digital a partir del lunes 23 de febrero.

Asimismo, se realizarán audiciones el 2 y 3 de marzo para formar parte del Elenco Estable de la UPAM, dirigido a mayores con experiencia en danzas tradicionales y latinoamericanas. Los participantes deben llevar un pañuelo de tela y pollera para la evaluación.

Por otro lado, en el Hogar San José, se celebró el carnaval, promoviendo la conexión y celebración comunitaria. Se destacó la importancia de revivir tradiciones a través de la música, la danza y la gastronomía típica, junto a artistas locales, para que los residentes puedan disfrutar de la fiesta del pueblo.