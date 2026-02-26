Viernes, 27 de Febrero 2026
Talleres para adultos mayores: oportunidades de aprendizaje en La Rioja hasta fin de mes
La Rioja

Hasta el 27 de febrero, están abiertas las inscripciones para talleres en UPAM para mayores de 60 años. Se requiere DNI, vacunación y ficha médica para participar. Además, se convocan audiciones para el Elenco Estable los días 2 y 3 de marzo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 h
El Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, en colaboración con la Universidad Para el Adulto Mayor (UPAM), ha abierto las inscripciones para talleres educativos y recreativos dirigidos a personas mayores. Las inscripciones estarán disponibles hasta el viernes 27 de febrero en la sede de UPAM, ubicada en Hipólito Yrigoyen 138, de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:30 horas.

Los interesados deben tener 60 años o más y presentar diversos documentos, incluyendo una fotocopia del DNI y el carnet de vacunación contra Covid-19. Además, se habilitará un formulario digital a partir del lunes 23 de febrero.

Asimismo, se realizarán audiciones el 2 y 3 de marzo para formar parte del Elenco Estable de la UPAM, dirigido a mayores con experiencia en danzas tradicionales y latinoamericanas. Los participantes deben llevar un pañuelo de tela y pollera para la evaluación.

Por otro lado, en el Hogar San José, se celebró el carnaval, promoviendo la conexión y celebración comunitaria. Se destacó la importancia de revivir tradiciones a través de la música, la danza y la gastronomía típica, junto a artistas locales, para que los residentes puedan disfrutar de la fiesta del pueblo.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

