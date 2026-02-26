Viernes, 27 de Febrero 2026
Carnaval Andino: La Reina se coronará este sábado en un evento esperado por todos

Este sábado 28 de febrero, La Rioja acogerá la primera Elección de la Reina del Carnaval Andino, un evento que celebra la cultura y el compromiso comunitario con desfiles y un bufete de comidas típicas.

Este sábado 28 de febrero, a partir de las 16 horas, se llevará a cabo una nueva edición de los Carnavales Andinos 2026 en la ciudad de La Rioja. La principal novedad de este año será la Elección de la Reina del Carnaval Andino, un evento que busca resaltar la representación cultural y el compromiso de las comparsas participantes. Eddy Quispe, presidente de la Colectividad Boliviana La Rioja, destacó que esta elección tiene como propósito reconocer la cultura y la historia que cada comparsa representa.

La concentración de los participantes se realizará en la intersección de avenida 1° de Marzo y avenida Malvinas Argentinas, desde donde comenzará un desfile que se dirigirá hacia el barrio Evita, finalizando en el Centro Vecinal 3 de Febrero con presentaciones artísticas a partir de las 22 horas. Además, se ofrecerá un bufete comunitario con comidas típicas, promoviendo la integración entre vecinos y comunidades migrantes.

El evento es organizado por la Colectividad Boliviana de La Rioja y la Universidad Popular La Rioja, resaltando la importancia de la cultura y la diversidad en la región. Quispe agradeció a las autoridades y áreas de Gobierno por su colaboración, enfatizando que este carnaval no solo es una fiesta, sino también una afirmación de la identidad cultural de las comunidades andinas presentes en La Rioja.

Etiquetas: la rioja carnavales andinos elección de la reina cultura andina colectividad boliviana integración comunitaria
