Viernes, 27 de Febrero 2026
Incendio en Avenida Alem: alarma entre usuarios de Rioja Bus por la seguridad del servicio
La Rioja

Un incendio en un colectivo de Rioja Bus generó preocupación entre los pasajeros y críticas por la falta de medidas de seguridad. Aunque no hubo heridos, la comunidad exige respuestas claras y mejoras urgentes en el mantenimiento y la prevención de incidentes en el transporte público.

Un colectivo de la empresa Rioja Bus sufrió un incendio en la Avenida Alem mientras transportaba a una gran cantidad de pasajeros. A pesar de lo alarmante del incidente, no se reportaron heridos gracias a la rápida acción del conductor, aunque el vehículo quedó con daños materiales totales.

Este episodio ha generado un aumento en las críticas sobre las condiciones de seguridad en el transporte público de la provincia. Usuarios han expresado su preocupación por la falta de mantenimiento y medidas preventivas adecuadas, lo que ha alimentado un clima de desconfianza hacia los servicios de colectivo.

Desde la empresa, se ha manifestado un compromiso con la seguridad de los pasajeros, pero la sensación de inseguridad persiste entre los usuarios, algunos de los cuales relatan haber vivido situaciones similares anteriormente. La comunidad demanda respuestas claras y una revisión exhaustiva de las normativas de seguridad que regulan el transporte público.

El suceso destaca la necesidad urgente de mejorar la capacitación del personal y de establecer protocolos de seguridad más rigurosos, especialmente en un contexto donde el transporte público es esencial para la movilidad de los ciudadanos en la región.

TL;DR

