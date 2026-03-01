Lunes, 2 de Marzo 2026
Estudiantes de Capital se beneficiarán con mejoras en escuelas municipales para el ciclo lectivo
La Rioja

Estudiantes de Capital se beneficiarán con mejoras en escuelas municipales para el ciclo lectivo

El Municipio de Capital realizó refacciones en varias instituciones educativas, incluyendo el jardín “Costa Medina” y la escuela “Juan Manuel Fangio”, para garantizar un entorno seguro y saludable antes del inicio del ciclo lectivo. Estas mejoras buscan embellecer los espacios y fomentar el cuidado entre los estudiantes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Municipio de Capital ha realizado tareas de refacción, barrido y eliminación de focos infecciosos en diversas instituciones educativas de la ciudad. Estas acciones se llevaron a cabo en el jardín “Costa Medina”, y los jardines maternales “Niño Jesús”, “Santos Danón” y “Dr. Albert Sabin”, así como en la escuela “Juan Manuel Fangio”. El objetivo principal es garantizar un entorno seguro y saludable para los estudiantes.

El intendente Armando Molina resaltó la relevancia de estas mejoras, destacando que "garantizamos un entorno seguro y libre de basura". Estas intervenciones se realizan en preparación para el inicio del ciclo lectivo, buscando que los alumnos regresen a clases en un ambiente renovado.

Las obras son parte de un plan integral que busca mejorar las condiciones de infraestructura en los jardines y escuelas municipales. Estas iniciativas han sido bien recibidas por la comunidad educativa y los padres, quienes enfatizan la importancia de contar con espacios limpios. Además, se implementarán medidas de limpieza regular y monitoreo de la situación sanitaria.

El proyecto no solo se enfoca en embellecer los espacios, sino también en fomentar un sentido de pertenencia entre los estudiantes. Con el ciclo lectivo próximo, se espera que estas acciones contribuyan al bienestar de los alumnos, promoviendo un ambiente de aprendizaje que favorezca la creatividad y el desarrollo personal.

Etiquetas: capital obras públicas educación intendente salud y seguridad ciclo lectivo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1966 articles →

Artículos relacionados

Famatina enfrenta pérdidas totales en la producción de nuez tras el granizo

El inicio de clases en La Rioja se posterga al 3 de marzo: ¿cómo afecta a los estudiantes?

Finalizan mejoras en rutas 78 y 79: un avance clave para la conexión entre provincias
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar