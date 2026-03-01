Estudiantes de Capital se beneficiarán con mejoras en escuelas municipales para el ciclo lectivo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Municipio de Capital ha realizado tareas de refacción, barrido y eliminación de focos infecciosos en diversas instituciones educativas de la ciudad. Estas acciones se llevaron a cabo en el jardín “Costa Medina”, y los jardines maternales “Niño Jesús”, “Santos Danón” y “Dr. Albert Sabin”, así como en la escuela “Juan Manuel Fangio”. El objetivo principal es garantizar un entorno seguro y saludable para los estudiantes.

El intendente Armando Molina resaltó la relevancia de estas mejoras, destacando que "garantizamos un entorno seguro y libre de basura". Estas intervenciones se realizan en preparación para el inicio del ciclo lectivo, buscando que los alumnos regresen a clases en un ambiente renovado.

Las obras son parte de un plan integral que busca mejorar las condiciones de infraestructura en los jardines y escuelas municipales. Estas iniciativas han sido bien recibidas por la comunidad educativa y los padres, quienes enfatizan la importancia de contar con espacios limpios. Además, se implementarán medidas de limpieza regular y monitoreo de la situación sanitaria.

El proyecto no solo se enfoca en embellecer los espacios, sino también en fomentar un sentido de pertenencia entre los estudiantes. Con el ciclo lectivo próximo, se espera que estas acciones contribuyan al bienestar de los alumnos, promoviendo un ambiente de aprendizaje que favorezca la creatividad y el desarrollo personal.