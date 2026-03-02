Martes, 3 de Marzo 2026
La Rioja

Mensaje de apertura del Concejo: Intendente Molina aborda desafíos locales en La Rioja

El Concejo Deliberante de La Rioja inició su Sesión N° 1062, presidida por Mónica Díaz D’Albano. El intendente Armando Molina compartirá su balance y proyectos, generando expectativa en la comunidad.

Hace 9 h 1 min de lectura
Este lunes, minutos antes de las 11 de la mañana, se inauguró oficialmente la Sesión N° 1062 en el Concejo Deliberante de La Rioja. La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano presidió el acto, donde se constató el quórum necesario para dar inicio a la jornada. El intendente Armando Molina presentará su mensaje de balance y proyectos para los vecinos de la ciudad.

La sesión contó con la notable presencia de autoridades políticas, incluyendo al gobernador Ricardo Quintela, así como diputados provinciales y funcionarios municipales. Este evento marca el inicio del período legislativo del año y se desarrolló en un ambiente protocolar que incluyó el tradicional izamiento de las enseñas patrias.

El gobernador Quintela, junto al presidente del Tribunal de Justicia Claudio Saúl, la diputada Lourdes Ortiz y los concejales Karina Martínez y Pablo Herrera, participaron de la apertura formal. En breve, se espera que el intendente Molina se dirija a la comunidad para detallar los ejes centrales de su gestión, en una sesión de gran relevancia para la agenda pública local.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante sesión legislativa armando molina ricardo quintela política provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2003 articles →

