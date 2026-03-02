Mensaje de apertura del Concejo: Intendente Molina aborda desafíos locales en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este lunes, minutos antes de las 11 de la mañana, se inauguró oficialmente la Sesión N° 1062 en el Concejo Deliberante de La Rioja. La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano presidió el acto, donde se constató el quórum necesario para dar inicio a la jornada. El intendente Armando Molina presentará su mensaje de balance y proyectos para los vecinos de la ciudad.

La sesión contó con la notable presencia de autoridades políticas, incluyendo al gobernador Ricardo Quintela, así como diputados provinciales y funcionarios municipales. Este evento marca el inicio del período legislativo del año y se desarrolló en un ambiente protocolar que incluyó el tradicional izamiento de las enseñas patrias.

El gobernador Quintela, junto al presidente del Tribunal de Justicia Claudio Saúl, la diputada Lourdes Ortiz y los concejales Karina Martínez y Pablo Herrera, participaron de la apertura formal. En breve, se espera que el intendente Molina se dirija a la comunidad para detallar los ejes centrales de su gestión, en una sesión de gran relevancia para la agenda pública local.