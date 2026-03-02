Martes, 3 de Marzo 2026
Mejoras en el barrio Islas Malvinas: un paso hacia un entorno más sostenible en La Rioja
La Rioja

Mejoras en el barrio Islas Malvinas: un paso hacia un entorno más sostenible en La Rioja

El Gobierno de La Rioja implementó un operativo en el barrio Islas Malvinas para prevenir el dengue, mejorando la limpieza y el alumbrado público. Esta acción refuerza la seguridad y calidad de vida en la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h 1 min de lectura
Un operativo integral se llevó a cabo en el barrio Islas Malvinas, donde se implementaron acciones de prevención del dengue y saneamiento ambiental. Esta intervención fue coordinada por el Instituto de Servicios Ambientales mediante el programa Manzanas Saludables, que incluyó actividades de descacharreo, limpieza de espacios comunes, desmalezamiento y erradicación de microbasurales.

El trabajo se realizó en conjunto con EDELaR, que llevó a cabo un relevamiento técnico y control del alumbrado público, incluyendo la reposición de luminarias para mejorar la seguridad del barrio. Durante la jornada, el presidente del Instituto, Christian Albrecht, y el titular de EDELaR, Jerónimo Quintela, dialogaron con los vecinos, reforzando la gestión territorial y la respuesta a las demandas comunitarias.

Este operativo refuerza la política pública del Gobierno provincial, enfocada en la prevención, la articulación institucional y la presencia sostenida en los barrios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el cuidado ambiental de la comunidad.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

