Mejoras en el barrio Islas Malvinas: un paso hacia un entorno más sostenible en La Rioja

Un operativo integral se llevó a cabo en el barrio Islas Malvinas, donde se implementaron acciones de prevención del dengue y saneamiento ambiental. Esta intervención fue coordinada por el Instituto de Servicios Ambientales mediante el programa Manzanas Saludables, que incluyó actividades de descacharreo, limpieza de espacios comunes, desmalezamiento y erradicación de microbasurales.

El trabajo se realizó en conjunto con EDELaR, que llevó a cabo un relevamiento técnico y control del alumbrado público, incluyendo la reposición de luminarias para mejorar la seguridad del barrio. Durante la jornada, el presidente del Instituto, Christian Albrecht, y el titular de EDELaR, Jerónimo Quintela, dialogaron con los vecinos, reforzando la gestión territorial y la respuesta a las demandas comunitarias.

Este operativo refuerza la política pública del Gobierno provincial, enfocada en la prevención, la articulación institucional y la presencia sostenida en los barrios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el cuidado ambiental de la comunidad.