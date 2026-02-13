Viernes, 13 de Febrero 2026
Alerta amarilla por lluvias y vientos: precaución para vecinos de La Rioja
La Rioja

Alerta amarilla por lluvias y vientos: precaución para vecinos de La Rioja

El SIAT emitió alerta amarilla por lluvias y vientos en varios departamentos de La Rioja, con ráfagas de hasta 65 km/h. Se recomienda precaución a la población y a los productores locales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
El Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT) ha emitido un alerta amarilla por la posible llegada de lluvias aisladas y vientos en varios departamentos de La Rioja. La advertencia afecta a Vinchina, General Lamadrid, Famatina, Chilecito, entre otros, y se prevé que las ráfagas de viento alcancen los 65 kilómetros por hora.

La alerta se mantendrá desde la noche de este jueves hasta la madrugada del viernes. Se hace un llamado a la población para que tome precauciones, ya que las condiciones climáticas pueden impactar en actividades cotidianas y en sectores como la agricultura, vital para la economía local.

Los organismos de emergencias han sido notificados y están listos para actuar ante cualquier eventualidad. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad. Se espera que el SIAT proporcione actualizaciones sobre el estado del tiempo en la provincia.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla lluvias vientos agricultura protección civil
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

