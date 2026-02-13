Viernes, 13 de Febrero 2026
Iniciativa “Crecer en Familia” busca fortalecer la protección infantil en La Rioja
La Rioja

Iniciativa “Crecer en Familia” busca fortalecer la protección infantil en La Rioja

La reunión encabezada por el gobernador Quintela dio paso al programa “Crecer en Familia”, que busca fortalecer el sistema de protección para 27 niñas y niños en situaciones vulnerables. La iniciativa incluye colaboración del sector privado y amplía la red de apoyo comunitario.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social para avanzar en la agenda 2026, donde se presentó el programa “Crecer en Familia”. Esta iniciativa busca fortalecer el cuidado alternativo y promover la participación del sector privado en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

El programa tiene como objetivo garantizar que los menores crezcan en entornos seguros y con apoyo comunitario. Durante el encuentro, el ministro Alfredo Menem destacó la importancia de involucrar a comercios y empresas en esta propuesta, que busca visibilizar la labor comunitaria y fomentar la corresponsabilidad social.

Actualmente, la provincia cuenta con tres dispositivos de cuidado —Hogar Niño Alcalde, Hogar del Carmen y Hogar Lázaro— que albergan a 27 niños. Además, se trabaja con familias de acogimiento en el interior provincial mientras se resuelven los procesos judiciales.

La secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Lucía Díaz Chiavazza, subrayó que el fortalecimiento del sistema proteccional es parte de una política que prioriza la primera infancia y el crecimiento comunitario.

TL;DR

