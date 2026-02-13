Iniciativa “Crecer en Familia” busca fortalecer la protección infantil en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social para avanzar en la agenda 2026, donde se presentó el programa “Crecer en Familia”. Esta iniciativa busca fortalecer el cuidado alternativo y promover la participación del sector privado en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

El programa tiene como objetivo garantizar que los menores crezcan en entornos seguros y con apoyo comunitario. Durante el encuentro, el ministro Alfredo Menem destacó la importancia de involucrar a comercios y empresas en esta propuesta, que busca visibilizar la labor comunitaria y fomentar la corresponsabilidad social.

Actualmente, la provincia cuenta con tres dispositivos de cuidado —Hogar Niño Alcalde, Hogar del Carmen y Hogar Lázaro— que albergan a 27 niños. Además, se trabaja con familias de acogimiento en el interior provincial mientras se resuelven los procesos judiciales.

La secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Lucía Díaz Chiavazza, subrayó que el fortalecimiento del sistema proteccional es parte de una política que prioriza la primera infancia y el crecimiento comunitario.