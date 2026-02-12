Colectivos de piso bajo reanudan su servicio por "La Chaya" este fin de semana en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante el festival "La Chaya", que se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de enero, se reanudarán las operaciones de las unidades de piso bajo de Rioja Bus en la ciudad. Esta decisión fue comunicada por la empresa de transporte junto a la Secretaría de Transporte y Movilidad, con el propósito de facilitar el acceso al evento y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Se recuerda a las personas con discapacidad que deben gestionar previamente la tarjeta en los centros habilitados, ya que el CUD no es suficiente para utilizar el servicio. Para el último día del festival, se ofrecerá un servicio especial desde las 20 hasta las 00 horas, con colectivos que saldrán desde las zonas sur, este y norte hacia el Autódromo. El retorno comenzará a las 04:30 desde el estacionamiento de Rioja Bus.

Los usuarios deben cargar su tarjeta SIRVE, ya que el costo del pasaje es de $1.000, tanto de ida como de vuelta. Con esta iniciativa se busca promover la movilidad dentro de la ciudad durante este emblemático festival, que destaca la cultura y las tradiciones de la región. Se espera una gran afluencia de visitantes, lo que resalta la importancia de contar con un transporte accesible y eficiente.