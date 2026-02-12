Jueves, 12 de Febrero 2026
La Peña Oficial de la Chaya: un encuentro cultural que promete atraer a miles este jueves
La Rioja

La Peña Oficial de la Chaya: un encuentro cultural que promete atraer a miles este jueves

La Peña Oficial de la Chaya abrirá sus puertas el jueves 12 a las 21.30 en el Paseo Cultural Castro Barros. Con música local y gastronomía típica, se espera una concurrencia masiva de turistas y riojanos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
La Peña Oficial de la Chaya se llevará a cabo este jueves 12 a partir de las 21.30 en el Paseo Cultural Castro Barros, donde se espera una gran afluencia de visitantes. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y una oferta gastronómica variada. Entre los artistas que se presentarán se encuentran Chilecito Trío, La Vuelta, Hugo Rivera y Miriam Noé, mientras que diversos establecimientos locales ofrecerán comidas y bebidas típicas.

La Fiesta Nacional de la Chaya, que se celebra cada febrero, es uno de los eventos más significativos de la provincia. Con raíces indígenas y campesinas, la fiesta se caracteriza por su música, danza y tradiciones como los 'topamientos' y las ferias gastronómicas. El festival principal se desarrolla en La Rioja Capital, donde se presentan grandes artistas de renombre nacional y regional.

Para el año próximo, la fiesta está programada del 13 al 15 de febrero de 2026 en el Autódromo Ciudad de La Rioja, con una destacada lista de artistas como Abel Pintos y Soledad Pastorutti. Este evento se posiciona como un importante punto de encuentro de la cultura y la tradición del folclore argentino.

Etiquetas: la rioja fiesta nacional de la chaya cultura música gastronomía folclore
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1629 articles →

