La Peña Oficial de la Chaya: un encuentro cultural que promete atraer a miles este jueves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Peña Oficial de la Chaya se llevará a cabo este jueves 12 a partir de las 21.30 en el Paseo Cultural Castro Barros, donde se espera una gran afluencia de visitantes. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y una oferta gastronómica variada. Entre los artistas que se presentarán se encuentran Chilecito Trío, La Vuelta, Hugo Rivera y Miriam Noé, mientras que diversos establecimientos locales ofrecerán comidas y bebidas típicas.

La Fiesta Nacional de la Chaya, que se celebra cada febrero, es uno de los eventos más significativos de la provincia. Con raíces indígenas y campesinas, la fiesta se caracteriza por su música, danza y tradiciones como los 'topamientos' y las ferias gastronómicas. El festival principal se desarrolla en La Rioja Capital, donde se presentan grandes artistas de renombre nacional y regional.

Para el año próximo, la fiesta está programada del 13 al 15 de febrero de 2026 en el Autódromo Ciudad de La Rioja, con una destacada lista de artistas como Abel Pintos y Soledad Pastorutti. Este evento se posiciona como un importante punto de encuentro de la cultura y la tradición del folclore argentino.