Vecinos alertan sobre estafas en torno a la venta de entradas para la Chaya 2026

El Gobierno de la Provincia de La Rioja emitió un comunicado para desmentir la existencia de convocatorias laborales relacionadas con Chaya 2026. Se detectaron mensajes fraudulentos en redes sociales que ofrecían empleos en el festival, solicitando pagos y datos personales a los interesados.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que no hay convocatorias abiertas y que no se requiere dinero para acceder a oportunidades laborales. Se identificaron publicaciones que pedían un “seguro” como condición para la inscripción, lo cual es falso y ajeno a la organización oficial del evento.

Las autoridades advirtieron que estas maniobras son estafas, similares a las detectadas en otros festivales de distintas provincias. Se aconseja a quienes reciban estos mensajes no realizar transferencias ni compartir información personal, así como denunciar los perfiles involucrados. La información oficial sobre Chaya 2026 se comunicará únicamente a través de los canales institucionales pertinentes.