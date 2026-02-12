Jueves, 12 de Febrero 2026
Vecinos alertan sobre estafas en torno a la venta de entradas para la Chaya 2026
La Rioja

Vecinos alertan sobre estafas en torno a la venta de entradas para la Chaya 2026

El Gobierno de la Provincia desmintió convocatorias laborales falsas relacionadas con Chaya 2026, alertando sobre estafas que piden pagos y datos personales. Se recomienda denunciar estos mensajes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de la Provincia de La Rioja emitió un comunicado para desmentir la existencia de convocatorias laborales relacionadas con Chaya 2026. Se detectaron mensajes fraudulentos en redes sociales que ofrecían empleos en el festival, solicitando pagos y datos personales a los interesados.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que no hay convocatorias abiertas y que no se requiere dinero para acceder a oportunidades laborales. Se identificaron publicaciones que pedían un “seguro” como condición para la inscripción, lo cual es falso y ajeno a la organización oficial del evento.

Las autoridades advirtieron que estas maniobras son estafas, similares a las detectadas en otros festivales de distintas provincias. Se aconseja a quienes reciban estos mensajes no realizar transferencias ni compartir información personal, así como denunciar los perfiles involucrados. La información oficial sobre Chaya 2026 se comunicará únicamente a través de los canales institucionales pertinentes.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial chaya 2026 estafa empleo redes sociales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1637 articles →

Artículos relacionados

Chamical se prepara para recibir el acto inaugural del ciclo lectivo 2026 en marzo

La Peña Oficial de la Chaya: un encuentro cultural que promete atraer a miles este jueves

Aumento en el flujo de efectivo: adelanto de la Quincenita para esta semana en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar