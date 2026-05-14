5.000 familias de Nueva Rioja se beneficiarán con la escrituración de sus viviendas

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Más de 5.000 familias del barrio Nueva Rioja se beneficiarán con la absorción de costos del trámite de escrituración por parte del Estado, según lo confirmado por la secretaria de Tierras, Irene Zárate Rivadera. Este esfuerzo busca regularizar la situación dominial en la capital provincial, donde muchas familias han vivido en precariedad legal durante años.

El trabajo se lleva a cabo simultáneamente en diversos sectores de la ciudad, abarcando a quienes compraron lotes legítimamente sin haber obtenido el título, así como a quienes solo poseen un boleto de compra-venta. Zárate Rivadera resaltó que esto representa un alivio para las familias que enfrentan dificultades económicas para acceder a la propiedad.

A pesar de estos avances, la secretaria expresó su preocupación por el aumento de la conflictividad territorial en la provincia, advirtiendo que las usurpaciones son consideradas delitos. El Gobierno Provincial se mantiene firme en su postura de no convalidar acciones ilegales y de reforzar los controles para prevenir nuevos asentamientos irregulares.

Estas medidas son parte de una estrategia del Ejecutivo provincial para equilibrar la asistencia a quienes cumplen con los procesos legales y gestionar la creciente demanda de tierras y viviendas, priorizando el desarrollo social y urbano en la región.